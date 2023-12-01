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        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar, İnebolu Limanı'ndaki mendireğin yaklaşık 80 metrelik kısmını yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:30
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        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar, İnebolu Limanı'ndaki mendireğin yaklaşık 80 metrelik kısmını yıktı.

        İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, 27 Kasım'da saatteki hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Karadeniz'de 8-10 metrelik dalgaların oluştuğunu söyledi.

        Mendirekteki beton duvarın dalgalara dayanamadığını belirten Baycar, "Maalesef fırtınanın etkisiyle limanımız da çok ciddi zarar gördü. Limanımızdaki mendirekte 70-80 metrelik kısım tahrip oldu. Onunla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıldı." dedi.

        Baycar, limandaki hasarla ilgili rapor düzenleneceğini kaydetti.

        Hasar gören mendirek dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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