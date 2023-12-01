Kastamonu'da karla mücadelede kullanılacak 11 iş makinesi hizmete sunuldu Kastamonu'da yol yapımı ve karla mücadelede kullanılacak 11 iş makinesi için tören düzenlendi.

Kastamonu'da yol yapımı ve karla mücadelede kullanılacak 11 iş makinesi için tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi ana yerleşkesinde düzenlenen törende, İl Özel idaresi makine parkının güçlendirilmesi amacıyla satın alınan 4 damperli kar bıçaklı kamyon, 2 treyler çekici, 2 lowbet, 1 kasalı kamyon, 1 çöp kamyonu,1 kanal kazıyıcı yükleyicinin tanıtımı yapıldı.

Vali Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, makine parkının güçlenmesinin kaliteli hizmet vermek açısından önemli olduğunu söyledi.

Kötü araçla iyi hizmet verilemeyeceğini vurgulayan Dallı, "Yeni araçlarımızın hemşehrilerimize verilecek hizmette çok ciddi kalite yükselmesini sağlayacağını umuyorum. Allah her türlü kazadan, beladan, sıkıntıdan, muhafaza etsin. Huzur içerisinde güzel Kastamonu'muza hizmet vermeyi arkadaşlarımıza nasip etsin." dedi.

İş makineleri, duanın ardından kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

Törene AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ile İl Özel İdaresi personeli katıldı.