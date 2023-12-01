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        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı

        Kastamonu'nun İnebolu sahilinde fırtına nedeniyle sürüklenerek 27 Kasım'da karaya oturan Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kargo gemisindeki yakıtın tahliyesine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:44
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        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı
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        Kastamonu'nun İnebolu sahilinde fırtına nedeniyle sürüklenerek 27 Kasım'da karaya oturan Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kargo gemisindeki yakıtın tahliyesine başlandı.

        Rusya'dan İnebolu Limanı'na üre getiren gemi, yükünü boşalttıktan sonra fırtına nedeniyle bağlı olduğu iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi mevkisinde karaya oturmuştu.

        İnebolu Liman Başkanlığı ve İnebolu Gümrük Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında gemideki yakıtın tahliyesi gerçekleştiriliyor.

        Gemideki yakıt, hortumlarla kıyıda bekleyen tankerlere aktarılıyor. Geminin etrafı bariyerle çevrilerek sızıntıya karşı önlem alındı.

        Yakıtın tahliyesinin tamamlanmasının ardından geminin bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

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