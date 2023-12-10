Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kastamonu'da konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk milletidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kastamonu'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk milletidir." dedi.

        Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamalarına katılan Akbaşoğlu, programın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

        Mitingin önemine değinen Akbaşoğlu, "Kastamonu'nun yiğit hanımefendileri, Milli Mücadele ruhunun ateşlendiği ve tarihe İstiklal Yolu olarak geçen İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattının hakikaten tam göbeğinde bütün dünyaya büyük bir mesaj ilettiler. Kadınların merhametini, şefkatini ve barış dilini buradan bütün dünyaya seslendirdiler." diye konuştu.

        10 Aralık'ın aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Rusya'da, Ukrayna'da yaşanan bir savaş var. Gazze'de 400 yıl hizmetkarı olduğumuz ve vatan toprağı ittihaz ettiğimiz Gazze ve Filistin'de hakikaten bugün büyük bir vahşet ve büyük bir katliam var. Dolayısıyla yüreğimiz bu noktada 104 yıl önce çarpan Kastamonu'nun kadınlarıyla, onların mesajlarıyla hemhal bir vaziyette. Bugün burada bütün dünyaya bu ruh ve mananın ve şuurun tekrar ilanı söz konusu. Bizim burada bulunuş amacımız hep beraber 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin hayata geçirilmesi. Bunun için de tabii ki bir Birleşmiş Milletler düzeninin adalet ve merhamet düzeniyle ikame edilmesi. Görüyoruz ki bugün bütün Batı medeniyetinin ortaya koyduğu insan hakları öğretisinin Gazze'de toprağa gömüldüğü, yerle yeksan olduğu gerçeğidir."

        - "Emperyalizm ve siyonizm kendi maskeli balolarını kendileri ortadan kaldırdı"

        Gazze'nin havadan, karadan ve denizden ablukaya alındığını ifade eden Akbaşoğlu, "Emperyalizm ve siyonizm kendi maskeli balolarını kendileri ortadan kaldırdı." dedi.

        Akbaşoğlu, her şeyin ayan beyan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Gerçek insan hak ve özgürlükleri öğretisini ve uygulamasını ortaya koymuş bir ecdadın torunuyuz. Türkiye, bugün dünyanın vicdanıdır. Bu sesi yükselten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla biz millet olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık. Dinini, dilini, ırkını, rengini sormadık, sorgulamadık. Bütün mazlumlara kucak açtık. Bugün mazlumların sesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve Türk milletidir. İşte Kastamonu Meydanı'ndan bütün dünyaya ifade ettiğimiz bugünün anlam ve önemi bizler açısından bunu ifade etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk deneme başarısız...
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk deneme başarısız...
        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında
        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek
        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek
        Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Bozkurt ilçesinde yapıldı
        Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Bozkurt ilçesinde yapıldı