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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:32
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı, kar sonrası beyaza büründü.

        Karla kaplanan ormanların oluşturduğu güzellik dron ile görüntülendi.

        Vatandaşlardan Abdurrahman Karakaya, AA muhabirine, Kayserili olduğunu 20 yıldır Kastamonu'da çalıştığını söyledi.

        Karla kaplı ormanları görünce mola verdiğini anlatan Karakaya, "Ben herkesin bu kış güzelliğini görmesini isterim. Buraların ne kadar güzel olduğunu yaşamalarını isterim. Anlatmakla anlatılamıyor, görüp yaşamak lazım. Şu havayı teneffüs etmek lazım." dedi.

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

        Gece başlayan kar, ilçenin Ortasökü, Koşmapınar, Anbarcılar, Şeyhoğlu ve Tezcan gibi köylerini beyaz örtü ile kapladı.

        Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması ise aralıksız sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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