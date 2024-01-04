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        Başkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:06
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        Başkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi
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        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alt ve üstyapı çalışmalarının yeni yılda da aralıksız devam edeceğini söyledi.

        Daha önce Karşıyaka Mahallesi'nde kanalizasyon hattı olmadığını belirten Kavaklıgil, "Gökyer mevkisinde yürütülen kanalizasyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Toplamda 20 kilometre yeni kanal hattına kavuşacak bölgede şu ana kadar 3 kilometrelik kısım bitirildi. Bu çalışmanın yanı sıra geleceğimizin mimarı çocuklarımızın her mahallede, her sokakta daha güzel zaman geçirmesi için bir yenisini daha ekleyeceğimiz park ve yeşil alanlara Ötüken Sokak'ta devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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