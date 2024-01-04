Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi açıldı (1)

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi açıldı (1)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açılışta yaptığı konuşmada, Mecit Çetinkaya ve eşi Binnur Çetinkaya'ya teşekkür etti.

        Eğitimin önemine değinen Yumaklı, "Günü yakalayan, geleceğe dair tahayyüllerini gerçekleştirmek üzere kurgulanması gereken bir eğitim olmadığında ne olacağını sizlere sunmak isterim. Çok basit bir konu değildir. Ülkelerin bağımsızlığını bile sorgulatacak kadar derinlemesine bir konudur." diye konuştu.

        Gençlerin eğitiminde bilimin önemine vurgu yapan Yumaklı, "Bizim eğitimle alakalı her konuya dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerekir. Bunun için geleceğin toplumlarını şekillendirdiğimizi bilmemiz gerekir. Bilimle fenle ahlakla maneviyatla donatılmış güçlü nesillerin oluşturduğu toplumun herhalde bağımsızlıkla ilgili hiçbir sorunu olmaz. Bugün açılışını yaptığımız okul diğer tesislerle birlikte eğitim ve bilginin yanında sevgiye ve motivasyona da hitap edecektir." ifadelerini kullandı.

        - "Mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri yeniden hayat buluyor"

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise İstanbul'da bulunan Kastamonululara, memleketlerinde hayır işleri yapmaları çağrısında bulundu.

        Mesleki eğitimin önemine işaret eden Erdoğan, "Mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri yeniden hayat buluyor. Lisedeki öğrenci, lisedeki eğitimi devam ederken meslek öğrenirken evine ekmek getiriyor ve liseden sonra doğrudan iş bulabiliyor. 'Diplomalı işsizler' diye üniversitelerde çok sayıda öğrenci olduğunu konuşuyoruz. Mesleki eğitim merkezleri ve meslek liseleri artık bu işin ilacı olarak ortaya çıktı." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda önemli çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bakanımızı bu konudan dolayı kutluyorum. Velilerimizin ve gençlerimizin mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerini yeniden gündeme almalarını istiyorum. 'Ne zaman iş sahibi olacak' endişesinden ailelerimizi de kurtaracak önemli bir girişim. Gençlerimizi daha erken yaşta üretken yapacak ve kariyer yapacak bir girişim. 21. yüzyılın meslekleri diye bir şey konuşuluyor. Deniyor ki, 'Bugün üniversite diploması alacaksın 10 yıl sonra önemi kalmayacak.' Bugün meslek eğitim merkezinden bir meslekle çıkan çocuğun mesleği hayatı boyunca olacak. Birçok meslekte aranan eleman onlar. Şu anda üniversite diplomasıyla bulacakları işlerden alacakları paradan daha fazla kazananlar buradan mezun olacaklar olacak."

        Meslek liselerinin üniversite sınavı kaygısını da azaltacağını belirten Erdoğan, "Bundan sonra meslek liselerinin mesleki eğitim merkezlerinin daha da canlanmasıyla artık üniversite sınavı da bu kadar stres olmaktan çıkacaktır. Üniversitelilerin iş bulamama sıkıntısını da çözmüş oluruz. Bakanlığımız çalışma yapıyor ama halkımızın bunları görmesi gerekiyor." diye konuştu.

        (Sürecek)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
        Bakan Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da öğretmen ve öğrencilerle bir araya...
        Başkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi
        Başkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi
        Kastamonu Valiliğinden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencile...
        Kastamonu Valiliğinden göz yanması şikayetiyle hastaneye başvuran öğrencile...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Çoğu üniversite öğrencisi 70 kişi, imha edilen biber gazlarından etkilendi
        Çoğu üniversite öğrencisi 70 kişi, imha edilen biber gazlarından etkilendi