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        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:38
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        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ve içerisindekilerin üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

        Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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