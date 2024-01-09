Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durduğu bir araçta ve içerisindekilerin üzerlerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.