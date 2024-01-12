Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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