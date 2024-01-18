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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

        Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:55
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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü
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        Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

        Örencik köyünde Recep ve Satı Yıldız kardeşlere ait iki katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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