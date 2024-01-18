Kastamonu'da çıkan yangında bir ev zarar gördü Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Kastamonu'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Örencik köyünde Recep ve Satı Yıldız kardeşlere ait iki katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.