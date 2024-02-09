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        Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Demokrasiyi güçlendirmeye, ekonomik ve sosyal kalkınmaya, ideallerimizi gerçekleştirmeye, milli iradeye ilişkin tahayyülü olmayanların yetişmesi imkansızdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:03
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        Bakan Yumaklı, AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Demokrasiyi güçlendirmeye, ekonomik ve sosyal kalkınmaya, ideallerimizi gerçekleştirmeye, milli iradeye ilişkin tahayyülü olmayanların yetişmesi imkansızdır." dedi.

        Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Bakan Yumaklı, ülke için çok önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu söyledi.

        Hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak için ellerinden geleni yapacaklarına işaret eden Yumaklı, "Adaylarımıza ve Kastamonulu hemşehrilerime yürekten inanıyorum, güveniyorum. 22 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye için neler yapıldığının en yakın şahitleri sizlersiniz. 31 Mart'ta da inşallah benim hemşehrilerim, yine yüreklerinden söze değil, icraata bakacak. Çünkü aynı 28 Mayıs'ta ve öncesinde olduğu gibi sizleri kandırmaya dönük hiçbir şeye izin vermediniz, vermeyeceksiniz." diye konuştu.

        Seçime hazır olduklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Elbette AK Parti teşkilatımız, Türkiye Yüzyılı'nın belediye seçimlerine çoktan hazır. Bizler de bu süreçte şehir şehir dolaşıyoruz, AK Parti'nin farkını anlatıyoruz, teşkilat çalışmalarımıza destek veriyoruz, vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hakikaten bütün sözün özü şuna geliyor; bir AK Parti belediyeciliği var bir de diğerleri var. İnşallah başta Kastamonu olmak üzere ilçelerimizin tamamı AK Parti'nin gerçek belediyeciliğine 31 Mart akşamı sahip olmuş olacak. Milli iradeyi zuhur ettiremeyen hiç kimsenin Türkiye'yi inşa edemeyeceğine inanan bir partiyiz. Demokrasiyi güçlendirmeye, ekonomik ve sosyal kalkınmaya, ideallerimizi gerçekleştirmeye, milli iradeye ilişkin tahayyülü olmayanların yetişmesi imkansızdır. Geçtiğimiz 22 yıllık kesintisiz AK Parti iktidarını Türkiye Yüzyılı ile taçlandıracağız inşallah."

        Yerel yönetimlerle merkezi yönetimin gücünün birleşmesinin önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, 31 Mart'ın bir fırsat olduğunu, hem Türkiye'nin hem de Kastamonu'nun bu fırsatı ıskalamayacağına inandığını kaydetti.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Türkiye Yüzyılı'nın başladığını, 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle kapılarının sonuna kadar açıldığını söyledi.

        Karaaslan, "Ülkemizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha gidecek çok yolu, daha gerçekleştirilecek hedefleri var. Tam da bu noktada ulusal hedeflerimize şehirlerimiz güçlü olmazsa ulaşamayız. Bu hedeflerin her birini şehirlerimizde gerçekleştirmezsek, Türkiye olarak o güçlü hedeflerimize ulaşmamız zorlaşır. Dolayısıyla her birimiz üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

        Kastamonu'nun gelişmesi için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen çocukların bu şehirde okuması, bu şehirde yaşaması, bu şehirde iş bulması, bu şehrin ekonomisi, bu şehrin üretimi, bu şehrin tarihi ve kültürel varlığını geliştirecek bütün imkanların sağlanması noktasında hepimiz hemfikiriz. O zaman 1 Nisan sabahı bu şehirde büyük bir kutlama yapacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de konuşma yaptığı programda daha sonra ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

        AK Parti'den Abana'da Seda Oyar, Ağlı'da Bülent Ergin, Araç'ta Süleyman Yazkan, Azdavay'da Faik Keşçi, Bozkurt'ta Ekrem Acar, Cide'de Sadullah Serdar Ketenci, Çatalzeytin'de Musa İhsan Uğuz, Daday'da Mehmet Apaydın, Devrekani'de Engin Altıkulaç, Doğanyurt'ta Ahmet Kaya, Hanönü'de Serkan Uçar, İhsangazi'de Ufuk Ayvacı, İnebolu'da Mustafa Huner Özay, Küre'de Salih Turan, Pınarbaşı'da Serkan Arı, Seydiler'de Vural Arslan, Şenpazar'da Cem Çınar, Taşköprü'de Hüseyin Arslan, Tosya'da Kazım Şahin aday gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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