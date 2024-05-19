Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı

Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Mustafa Kemal Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Jandarma her zaman her yerde" diyerek silahlarıyla gösteri yaptı.

Kastamonu'da komandolar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında zeybek oynadı.

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