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        Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı

        Kastamonu'da komandolar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında zeybek oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:53
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        Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
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        Kastamonu'da komandolar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında zeybek oynadı.

        Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri sundu.

        Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Mustafa Kemal Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Jandarma her zaman her yerde" diyerek silahlarıyla gösteri yaptı.

        Gösterinin sonunda komandolar tarafından Türk bayrağı açıldı.

        Komandolar daha sonra zeybek oynadı. Komandoların gösterisi beğeni topladı.

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