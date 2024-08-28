Kastamonu'da huzur uygulaması gerçekleştirildi
Kastamonu'da huzur güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kastamonu'da huzur güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'da suçun önlenmesi huzur ve güven ortamının sağlanması için huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, üç periyotta şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 624 kişi ile 211 araç sürücüsünün kontrol edildiği kaydedildi.
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