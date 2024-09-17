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        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:11
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        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesinde devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri düzenlendi. Okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri tarafından çiçek verildi.

        Okul müdürü Hüsnü Baran, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı ile vatandaşlar katıldı.

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