Kastamonu'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

Kastamonu'da, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlendi.

Kastamonu Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu katıldı.

Çapcıoğlu, yaptığı konuşmada, şahsiyet inşasının anne karnında başladığını söyledi.

Bu sürecin 6-7 yılda yüzde 60-70 şekillendiğini ifade eden Çapcıoğlu, "Bizim 6-7 yılımız aile ortamında geçiyor. O yüzden annenin, babanın, kardeşlerin, aile büyüklerinin, aile çevresinin sunduğu imkanlar ya da eksik bıraktıkları, çocuklarının karakterlerine tıpkı taşa yazar gibi nakşediliyor. Orada bir kusur, orada bir hata, orada bir ihmal var ise ilerleyen zamanlarda bu ihmalin faturasını sadece o insan değil, o insan ile muhatap olan hemen herkes ödemek durumunda kalıyor. Demek ki Peygamber Efendimizin örnekliğinde önce sağlam ve güçlü bir aile var. Bugün şahsiyet inşası derken Peygamber Efendimizi önce iyi bir baba olarak modellemek durumundayız." dedi.

Günümüzde ailelerin çocuklarına iyi model olmakta zorlandığını anlatan Çapcıoğlu şunları kaydetti: "Çünkü her ne kadar nüfustaki kayıtları bizlerde görünse de çocuklarımız zihnen ve ruhen bize ait olma vasfını her geçen gün maalesef kaybediyorlar. Peygamberimizi anlatan bizler, çocuklarımızın zihnine, onların karakterine onu modellemekte zorlanıyoruz. Dışa baktığımızda pek çok sorunla karşılaştığımız aşikar. Ancak kolaycılık yapıp 'Ne yapalım, çağ böyle, çocuklar bizim çocuğumuz değil, bizden çok onları etkileyen sosyal medya, dijital ortamlar, sosyal medya fenomenleri var, çocuklar bizden çıkıyor' diyebilirsiniz. Sizleri çok iyi anlıyorum. Hepimiz zorlanıyoruz. Bütün insanlık burada zorlanıyor. Çocuklarımızda ve gençlerimizde bir peygamber ahlakı ve modeli oluşturmak istiyorsak artık standart tanımları bir kenara bırakıp, önce tanımaya çalışmak durumundayız. Peygamber Efendimizi doğru tanırsak, çocuklarımıza da onu tanımlama şansına sahip oluruz."