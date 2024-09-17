Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

        Kastamonu'da, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans düzenlendi.

        Kastamonu Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu katıldı.

        Çapcıoğlu, yaptığı konuşmada, şahsiyet inşasının anne karnında başladığını söyledi.

        Bu sürecin 6-7 yılda yüzde 60-70 şekillendiğini ifade eden Çapcıoğlu, "Bizim 6-7 yılımız aile ortamında geçiyor. O yüzden annenin, babanın, kardeşlerin, aile büyüklerinin, aile çevresinin sunduğu imkanlar ya da eksik bıraktıkları, çocuklarının karakterlerine tıpkı taşa yazar gibi nakşediliyor. Orada bir kusur, orada bir hata, orada bir ihmal var ise ilerleyen zamanlarda bu ihmalin faturasını sadece o insan değil, o insan ile muhatap olan hemen herkes ödemek durumunda kalıyor. Demek ki Peygamber Efendimizin örnekliğinde önce sağlam ve güçlü bir aile var. Bugün şahsiyet inşası derken Peygamber Efendimizi önce iyi bir baba olarak modellemek durumundayız." dedi.

        Günümüzde ailelerin çocuklarına iyi model olmakta zorlandığını anlatan Çapcıoğlu şunları kaydetti:

        "Çünkü her ne kadar nüfustaki kayıtları bizlerde görünse de çocuklarımız zihnen ve ruhen bize ait olma vasfını her geçen gün maalesef kaybediyorlar. Peygamberimizi anlatan bizler, çocuklarımızın zihnine, onların karakterine onu modellemekte zorlanıyoruz. Dışa baktığımızda pek çok sorunla karşılaştığımız aşikar. Ancak kolaycılık yapıp 'Ne yapalım, çağ böyle, çocuklar bizim çocuğumuz değil, bizden çok onları etkileyen sosyal medya, dijital ortamlar, sosyal medya fenomenleri var, çocuklar bizden çıkıyor' diyebilirsiniz. Sizleri çok iyi anlıyorum. Hepimiz zorlanıyoruz. Bütün insanlık burada zorlanıyor. Çocuklarımızda ve gençlerimizde bir peygamber ahlakı ve modeli oluşturmak istiyorsak artık standart tanımları bir kenara bırakıp, önce tanımaya çalışmak durumundayız. Peygamber Efendimizi doğru tanırsak, çocuklarımıza da onu tanımlama şansına sahip oluruz."

        Kastamonu Müftüsü Bekir Derin de selamlama konuşmasında İslam'ın barış dini olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu t...
        Sinop'ta denizde bulunan cesedin Kastamonu'da kaybolan kaptana ait olduğu t...
        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Hanönü ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
        Kastamonu'da balkonda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
        Kastamonu'da balkonda Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
        Türk profesör, dünyada 7 noktada tespit edilen "denizlerin dinozoru"nu anla...
        Türk profesör, dünyada 7 noktada tespit edilen "denizlerin dinozoru"nu anla...
        Kendini korumak için başladığı wushuda dünya şampiyonu olmak istiyor
        Kendini korumak için başladığı wushuda dünya şampiyonu olmak istiyor
        Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu
        Kastamonu'da emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu