Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun evinin bahçesi kepçeyle aranıyor

Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak arama yapılıyor.

Musaoğlu'nun kızları bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kayboldu. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları Musaoğlu'nun bulunamaması üzerine bir süre sonra sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.