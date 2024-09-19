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        Tosya ve Küre'de Gaziler Günü kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:22
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        Tosya ve Küre'de Gaziler Günü kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesi Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Yaman, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencinin okuduğu şiirin ardından tören sona erdi.

        Törenin ardından Kaymakam Ünsal, beraberindekilerle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şubesini ziyaret etti.

        Törene İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile gaziler ve aileleri katıldı.

        - Küre

        İlçe meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Programa İlçe Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından ilçede bulunan gaziler ziyaret edildi.

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