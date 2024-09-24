Kastamonu'da 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Bozkurt Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan H.S. ve eşi A.S, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

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