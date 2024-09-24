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        Kastamonu'da 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:52 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:52
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        Kastamonu'da 2 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.

        İlçede yaşayan H.S. ve eşi A.S, ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Bozkurt Devlet Hastanesi'ne başvuran çift, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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