Cide İlçe Statı yeni sezona hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, maçlarda olumsuzluk yaşanmaması için statta bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cide İlçe Stadı, 29 Eylül Pazar günü Cide Belediyespor ile Sarıyıldızspor U-18 takımları arasında oynanacak maçla yeni sezonu açacak.

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