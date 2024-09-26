Kastamonu'da polise tabancayla mukavemet gösteren 2 zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, polise tabanca çekerek mukavemet gösteren 2 şüpheli tutuklandı.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül Salı günü akşam saatlerinde T.D. ve M.E.D'nin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdide yöneldikleri belirtildi.
Açıklamada, "Olaya ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince yapılan sorguları neticesinde, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Cide ilçesinde 24 Eylül'de kavga ihbarına giden polis ekibine tabanca çekerek mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan T.D. ve M.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine zanlılar yeniden gözaltına alınmıştı.
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