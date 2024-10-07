Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Kastamonu'da konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "Çok kuvvetli, çok güçlü bir siyasi duruş olmasaydı ne biz doğal gaz keşfine imza atabilirdik ne Gabar'da petrol arayıp bulabilirdik." dedi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen doğal az arz töreninde konuşan Şatıroğlu, bugünün Kastamonu için özel bir gün olduğunu söyledi.

Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerine bugün doğal gazın verileceğini ifade eden Şatıroğlu, Kastamonu'nun yüzde 57'sinin doğal gaz kullandığını belirtti.

Doğal gazın Türkiye'de 2002 yılında 5 ilde 500 bin hanede kullanıldığını aktaran Şatıroğlu, "Bugün 20 milyon konut doğal gaz kullanıyor. Yani Türkiye'nin yüzde 85'i şu anda doğal gaz konforuyla tanışmış durumda. Yine 2002 yılında ülkede sadece sanayi ile beraber 17 milyar metreküp doğal gaz tüketen ülkeydik. Bugün 2023 itibariyle 50 milyar metreküp doğal gaz kullanan bir ülke haline geldik." diye konuştu. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara da değinen Şatıroğlu şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliği, liderliği ve güçlü duruşu sayesinde çok büyük iki proje hayata geçirdik. Yıllarca yapılan çalışmalar sonucu hidrokarbon kaynaklarımıza erişme konusunda büyük bir siyasi iradeyle büyük bir güçle ve azimle Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfi yapmış olmak bütün insanlarımızı mutlu etti. Yaklaşık 750 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'nin topyekünde 15 yıllık tek başına gazı sağlayacak bir rezerve sahip. Geçen yıl itibariyle orada üretime başladık. Şu anda günde 6 milyon metreküp, ilk hedefte de 10 milyon metreküp, arkasından yeni kuyularla 40 milyon metreküp günlük gaz üretimiyle yaklaşık 15 milyon hanenin doğal gazını inşallah yerli kullanacağız. Bazen birileri diyor, 'Doğal gaz çıkardınız, bu doğal gaz nerede?'. Doğal gaz mutfağımızda, kombilerimizde, doğal gaz kazanlarımızda."

Gabar'da keşfedilen petrolün ülke için öneminin büyük olduğuna işaret eden Şatıroğlu, "Türkiye'de yıllardan beri duyarsınız 'Güneydoğu'da petrol kuyusu açıp betonladılar' dediler değil mi? Bunu çok duyduk. Güneydoğu'da, Irak'ta petrol var, öbür tarafta Türkiye'de çıkmıyor, buluyorlar, kapatıyorlar, betonluyorlar. Hamdolsun Gabar'da çok büyük keşif yaptık Şu anda 47 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Bunların arkasında çok kuvvetli, çok güçlü bir siyasi duruş olmasaydı ne biz doğal gaz keşfine imza atabilirdik ne Gabar'da petrol arayıp bulabilirdik. Yabancılar bize asla müsaade etmezlerdi. Yıllarca müsaade etmedikleri gibi. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanı'mızın siyasi duruşu, gücü ve kudretiyle Enerji Bakanlığımız ve tüm çalışanlarımızla birlikte biz bunu başardık."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de 22 yıllık AK Parti iktidarında Kastamonu'nun vizyon projelerle buluştuğunu söyledi. Ekmekci, Kastamonu'nun 2 yıl içinde 19 ilçesinin tamamının doğal gaza kavuşacağını kaydetti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ise "Bizim gibi mütevazi küçük ilçelerde doğal gaz hayaldi. Hayaldi gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sayesinde ilçemiz doğal gaza kavuştu." dedi. Konuşmaların ardından doğal gaz meşalesi yakıldı. Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Pınarbaşı Kaymakam Vekili Onur Çelik, Ahlatçı Holding Gaz Grup Başkanı Kasım Kahraman ile vatandaşlar katıldı.