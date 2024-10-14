Kastamonu'da 1 kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde Ersoy Demirci'nin öldürüldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.A, A.A, H.A. ile tutuksuz yargılanan B.Y. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Y.A, ifadesinde, beraatini talep ederek, "Ersoy'u öldürme kastım yoktu. Aracın içerisindeyken Ersoy bana saldırdı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Ben de aracın içinde kendimi korumak için bıçağı salladım. Kendimi savundum." dedi.

Sanıklardan A.A. ise "Biz, aracı durduktan sonra Ersoy aracın kapısını açıp kardeşimin boğazına yapıştı. Aracın camlarını kırdı. Ben, kardeşimi kurtarmaya çalıştım. 15 aydır haksız yere tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu. Sanık H.A. da kavgayı ayırmak istediğini savunarak, "Benim gayretim kavgayı ayırmaktı. Ben kimseye vurmadım. Ben insanlık görevimi yaptım. 15 aydır tutukluyum. İflasın eşiğine geldim. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık B.Y. de "Ben olay anında kavgayı ayırmaya çalıştım. Yerde yatarken de ambulans gelene kadar bir süre Ersoy'un başında bekledim." savunmasını yaptı.