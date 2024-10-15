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        Kastamonu'da "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi ile Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı

        Kastamonu Valiliğinde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:08
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        Kastamonu'da "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi ile Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı
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        Kastamonu Valiliğinde "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı" yapıldı.

        Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, ilçelerin gündemi değerlendirilerek devam eden ve planlanan yatırımlar görüşüldü.

        Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Dallı, halkın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

        Her iki toplantıda gündem maddelerini görüştüklerine işaret eden Dallı, şu bilgiyi paylaştı:

        "Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, İl Emniyet Müdürümüz Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanımız Albay Zafer Özden ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımlarıyla toplantılarımızı yaptık. Başta uyuşturucu olmak üzere suç ve suçlularla mücadele çalışmalarımızı, yangınlar ve diğer gündem maddelerimizi görüştük. Değerli hemşehrilerimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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        Galeri
        Galeri

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