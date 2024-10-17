Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Kastamonu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra, AFAD araçları, jandarma otobüsü ve trafik kazası simülasyon aracı da yer aldı.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, açılışta yaptığı konuşmada, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiğini söyledi.

Bilimin ulusları yönlendirdiğini belirten Ahmet Atılkan, "Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uyduramayan ulusların, gelişmiş ülkelerin, ulusların ekonomik ve siyasi tahakküm ve sömürgesinden kurtulmaları maalesef mümkün değil. Bu sebeple güçlü bir Türkiye'yi, gelişmiş bir Türkiye'yi yaratma adına gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknoloji ile buluşturmak, onların bu alana olan ilgisini artırmak zorundayız." dedi.

Buralarda yetişen çocukların ilerde önemli çalışmalara imza atacağını kaydeden Atılkan, "İnanıyoruz ki çok yakın bir gelecekte burada eserleri sergileyen çocuklarımız, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayacak birçok önemli buluş ve gelişmenin mimarı olacaklar." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise inovasyon ve değişimin hızlı olduğu bir çağda yaşandığını söyledi.

İnovasyon ve AR-GE'yi önemsemeyen toplumların öne geçeceğini aktaran Gümüş, "Bizler de üreten, geliştiren bir ülke olarak gençlerimizin sadece tüketmesi değil, üretmesi, geliştirmesi, inovasyon oluşturması anlamında bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Bu organizasyonlar da ülkemiz için yeni yeni inovatif düşüncelerin oluşmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.