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        Kastamonu'da tabancayla vurulan kişinin yakınları zanlının babasını bıçakla yaraladı

        Kastamonu'da tabancayla vurulan kişinin yakınları zanlının babasını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:19
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        Kastamonu'da tabancayla vurulan kişinin yakınları zanlının babasını bıçakla yaraladı
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        Kastamonu'da tabancayla vurulan kişinin yakınları zanlının babasını bıçakla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak'ta M.Ç. ile Z.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.Ç, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Z.Y'yi yaraladı.

        Olayı öğrenen Z.Y'nin yakını E.Y, M.Ç'nin Uzun Sokak'ta kıraathanede oturan babası M.Ç'yi bıçakladı.

        Yaralanan Z.Y. ve M.Ç, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheliler M.Ç. ve E.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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