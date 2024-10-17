Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın ardından gölet inşaatında çalışan iş makineleri sel suları altında kaldı, operatörler kurtarıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın ardından gölet inşaatında çalışan iş makineleri sel suları altında kaldı, operatörler kurtarıldı.
İnebolu'da şiddetli yağış, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Sökü Göleti inşaatında ani su baskınına neden oldu.
Dağlardan gelen sel suları, inşaat halindeki göleti bir anda doldurdu.
O sırada sahada çalışmakta olan özel firmaya ait iki iş makinesi, suların ortasında mahsur kaldı. İş makinelerinin operatörleri, şantiyedeki işçiler tarafından kurtarıldı.
DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göletin duvarında çatlakların oluştuğu iddiası üzerine inşaat sahasında incelemede bulundu.
İncelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
İnebolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "DSİ yetkililerince, Sökü Göleti'nde inceleme yapılmış olup göletin duvarında herhangi bir çatlama ve benzeri bir riskin oluşmadığı, hayati tehlike arz edecek durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.