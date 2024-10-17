Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın ardından gölet inşaatında çalışan iş makineleri sel suları altında kaldı, operatörler kurtarıldı.

İnebolu'da şiddetli yağış, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Sökü Göleti inşaatında ani su baskınına neden oldu.

Dağlardan gelen sel suları, inşaat halindeki göleti bir anda doldurdu.

O sırada sahada çalışmakta olan özel firmaya ait iki iş makinesi, suların ortasında mahsur kaldı. İş makinelerinin operatörleri, şantiyedeki işçiler tarafından kurtarıldı.