Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.

Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerindeki yaylalar da kar yağışı ile beyaza büründü.