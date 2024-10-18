Milli boksör Tekdemir, 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirve peşinde

BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Türkiye şampiyonluğunun yanında bu yıl Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan 18 yaşındaki Hüseyin Ege, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönme peşinde.

Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Tekdemir, AA muhabirine, 11 yaşında Adana Çukurova'da antrenman yaptığı sırada ayağının kırıldığını söyledi. Kırık nedeniyle boksa ara verdiğini anlatan Hüseyin Ege, "Psikolojik olarak da sıkıntıya girmiştim, bırakma aşamasına kadar gelmiştim. Bir çöküşe girdim. Düzeldikten sonra tekrar boksa devam etmek istedim. Devam edince eskisi gibi oldum. Tekrar iyi ilerledim. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi. Başarılı olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Hüseyin Ege, Dünya Şampiyonası'na katılacak takımda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.