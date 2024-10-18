Kastamonu'da bu yıl mantar çok olunca etli ekmeğin mantarlısını yaptılar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir restoran bu sene mantar çok olunca Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden etli ekmeği "mantarlı" yaptı.

Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti.

Ağlı ilçesinde bir restoran Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden Daday etli ekmeğini mantarlı yapmaya başladı.

Restoranın pide ustası Mesut Çırıkçı, AA muhabirine, 25 yıldır restoranlarda çalıştığını söyledi.

Ağlı ilçesinin etinin meşhur olduğuna işaret eden Çırıkçı, "Buna balı olarak da et yemeklerimiz meşhur. Bu sene yağış çok olduğunda mantar da bol oldu. Mantar döneminde bu bölgede doğal yetişen kanlıca mantarımız var. Kanlıca mantarı çok lezzetli bir mantar. Kanlıca mantarından etli ekmeği farklı şekilde yapıyoruz. Bir lezzet katmaya çalışıyoruz. Seviliyor, tutuluyor. Ben kendi başıma günde 2 sefer yapıp yiyorum. Sunduğum şekilde de çok beğeniliyor." diye konuştu. - İçi mantardan hazırlanıp odun ateşinde pişiriliyor