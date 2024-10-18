Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bu yıl mantar çok olunca etli ekmeğin mantarlısını yaptılar

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir restoran bu sene mantar çok olunca Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden etli ekmeği "mantarlı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da bu yıl mantar çok olunca etli ekmeğin mantarlısını yaptılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bir restoran bu sene mantar çok olunca Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden etli ekmeği "mantarlı" yaptı.

        Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca bolet, sığır dili, borazan ve kanlıca türü mantar yetişti.

        Ağlı ilçesinde bir restoran Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden Daday etli ekmeğini mantarlı yapmaya başladı.

        Restoranın pide ustası Mesut Çırıkçı, AA muhabirine, 25 yıldır restoranlarda çalıştığını söyledi.

        Ağlı ilçesinin etinin meşhur olduğuna işaret eden Çırıkçı, "Buna balı olarak da et yemeklerimiz meşhur. Bu sene yağış çok olduğunda mantar da bol oldu. Mantar döneminde bu bölgede doğal yetişen kanlıca mantarımız var. Kanlıca mantarı çok lezzetli bir mantar. Kanlıca mantarından etli ekmeği farklı şekilde yapıyoruz. Bir lezzet katmaya çalışıyoruz. Seviliyor, tutuluyor. Ben kendi başıma günde 2 sefer yapıp yiyorum. Sunduğum şekilde de çok beğeniliyor." diye konuştu.

        - İçi mantardan hazırlanıp odun ateşinde pişiriliyor

        Çırıkçı, mantarlı ekmeğin yapılışı hakkında şu bilgileri verdi:

        "Mantarlı ekmeğin içini hazırlarken hafif tereyağı, soğan, biber, tuz ve küçük küçük doğranmış mantar katıyoruz. Etli ekmek gibi büyük yapıyoruz. Ardından taş fırına sunup odun ateşinde pişiriyoruz. Sunduğumuz şekilde beğeni topladı."

        Müşterilerden Derya Kocabaş ise "Buraya severek geliyorum. Özellikle etli ekmek, pide çeşitleri yiyorum. Son dönemde çıkan mantarlı ekmeği de çok severek yedim. Burada kanlıca mantarı çok oluyor. Çok olduğu için değerlendiriyorlar. Bunlardan biri de mantar ekmeği." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        Sude Naz'ı sokak ortasında öldüresiye döven suç makinesine tahliye
        İşte 2025 yılı vergileri
        İşte 2025 yılı vergileri
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Kantinler denetleniyor"
        "Kantinler denetleniyor"
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?

        Benzer Haberler

        Milli boksör Tekdemir, 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirve peşinde
        Milli boksör Tekdemir, 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda zirve peşinde
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatılacak
        Horma Kanyonu yoğun yağış nedeniyle 1 günlüğüne ziyarete kapatılacak
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
        Kastamonu'da gölet inşaatındaki iş makineleri sel suları altında kaldı
        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
        Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü