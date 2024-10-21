Kastamonu'da annesini öldüren kişi intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Özkan G'nin annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye aracının merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi. Polisler, anne ve oğlunu tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Yesevi Sokak'ta yaşayan Özkan G. ve annesi Şaizer G'den haber alamayan yakınları, komşularını arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

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