Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kitre bebeklerle İnebolu'dan İzmir'e kadar kurtuluşun hikayesini anlatacaklar

        ÖZGÜR ALANTOR - Kurtuluş Savaşı'nda silahların kağnılarla cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nu kitre bebeklerle tasvir eden geleneksel el sanatçıları, İzmir'e kadar kurtuluşun hikayesini anlatmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitre bebeklerle İnebolu'dan İzmir'e kadar kurtuluşun hikayesini anlatacaklar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kurtuluş Savaşı'nda silahların kağnılarla cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nu kitre bebeklerle tasvir eden geleneksel el sanatçıları, İzmir'e kadar kurtuluşun hikayesini anlatmayı hedefliyor.

        Emekli Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder, çoğunluğu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden öğrencisi olan 15 kişiyle, geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı'nın projesi olan "Gözüm Cephede, Kulağım İnebolu'da, Mustafa Kemal Atatürk ve Şerife Bacılarla Cumhuriyet'e Varmak" temasıyla maket sergisi hazırladı.

        İnternet üzerinden yaklaşık 3 ay boyunca görüşerek projeyi hayata geçiren ekip, İnebolu sahilinden alınan cephanelerin zor şartlarda kağnılarla kadın ve çocuklar tarafından Polatlı'ya kadar taşınmasını kitre bebeklerle anlattı.

        Lale Özder, AA muhabirine, kitre bebek çalışmasının heykeltıraşlık eğitimi gerektiren zor bir çalışma olduğunu söyledi.

        Kendilerinin yeni bir yöntemle heykeltıraşlık eğitimi olmadan böyle bir çalışmaya imza attığını anlatan Özder, "Nevin Tahtacı'nın bu konuda bir projesi vardı. Cumhuriyet'in 100. yılı için bir çalışma hazırladık. Bu projede, İnebolu'dan cephanenin kağnılarla Polatlı'ya kadar taşınmasının anlatıldığı İstiklal Yolu'nu maketlerle yaptık. Şerife Bacıların hikayesini anlattık." dedi.

        Özder, "Herkes farklı şehirlerde olduğu için internet üzerinden organize olduk. Herkes kitre bebeğini, kağnıları, yoldaki köprüleri, dağları, yolları yaptı. Şu ana kadar 9 sergi açtık." diye konuştu.

        Projeyi sürdürmek istediklerini dile getiren Özder, "Hedefimiz İzmir'e kadar bu çalışmayı sürdürmek. İzmir'de düşmanı denize dökünceye kadar bu çalışmayı sürdürüp, sergilemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Geleneksel el sanatçısı Nevin Tahtacı ise bu projeyle hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak, "İnebolu ile Küre arasındaki ahşap köprüyü canlandırdım. Yumurta kolisi ile yaptım. Yumurta kolisini hamur yaptıktan sonra taş haline getirdim ve köprü haline getirdim. Hem İstiklal Yolu hem de bölgenin yaşamını anlatan kitre bebekler yaptım." dedi.

        Projeye katılanlardan Halime Gündüz de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Anasanat Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi.

        Nevin Tahtacı ile üniversitede tanıştıklarını belirten Gündüz, "Nevin Hanım'ın projesine dahil olarak kitre bebekleri, kıyafetleri, yolu tasarladık. Burada kocaman bir hikaye var. Türk kadınının, Cumhuriyet'i nasıl kurduğunu anlattık. Cumhuriyet'in kuruluşunda Türk kadının verdiği emeği gençliğimize anlatmak için yola çıktık. Şu ana kadar Polatlı'ya kadar geldi ama İzmir'e kadar Yunan'ı dökmeye niyetliyiz. Bu daha da büyüyecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Taşköprü Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
        Taşköprü Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
        Kastamonu Valisi Dallı Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyar...
        Kastamonu Valisi Dallı Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği'ni ziyar...
        Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da çıkan yangında tarihi hamam kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında tarihi hamam kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 kişi gözaltı...
        Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 kişi gözaltı...
        Kastamonu'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ile 1750 fişek bulundu
        Kastamonu'da bir evde 4 ruhsatsız tabanca ile 1750 fişek bulundu