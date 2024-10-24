"16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Vali Dallı'yı ziyaret etti

Erzurum'un ev sahipliğinde 6-19 Ekim'de gerçekleştirilen "16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, yarışmada Kastamonu adının finale altın harflerle yazılmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Dallı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde 17 ülke ve 81 ilden 2 bin 687 robot ile 6 binin üzerinde katılımcının olduğu yarışmada elde ettikleri başarıyla ilimizi çok güzel bir şekilde temsil eden Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu'ndan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.