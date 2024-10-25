Cide'de "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu kapsamında katılımcılar birinci olmak için mücadele etti.

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