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        Doğadan topladığı kozalak, yaprak ve deniz kabuğunu hediyelik eşyaya dönüştürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR-ÖZGÜR ÖZCAN - Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesine dönen Şaziye Kayacan, doğadan topladığı çiçek, yaprak, kozalak, taş, deniz kabuğu ve denizyıldızı gibi ürünlerle epoksi reçine tekniğini kullanarak süs eşyaları yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:26
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        Doğadan topladığı kozalak, yaprak ve deniz kabuğunu hediyelik eşyaya dönüştürüyor
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        ÖZGÜR ALANTOR-ÖZGÜR ÖZCAN - Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesine dönen Şaziye Kayacan, doğadan topladığı çiçek, yaprak, kozalak, taş, deniz kabuğu ve denizyıldızı gibi ürünlerle epoksi reçine tekniğini kullanarak süs eşyaları yapıyor.

        Kovid-19 salgını sonrası 2021 yılında eşi ve çocuklarıyla memleketine dönen ev kadını Kayacan, ormanda gezerken ağaç kabuğu ve çiçek, deniz kenarlarından da taş ve deniz kabuğu toplamaya başladı.

        Doğadan topladığı bitkileri kitapların arasında kurutan Kayacan, bunları silikon bir kalıba yerleştirdikten sonra üzerine epoksi reçine döküyor.

        İsteğe göre hazırlanan anahtarlık, kolye, toka, bardakaltı, magnet gibi süs eşyaları yapan Kayacan, bu ürünleri satışa çıkarıyor.

        Şaziye Kayacan, AA muhabirine, internette izlediği videolarla öğrendiği bu işe İstanbul'da hobi olarak başladığını söyledi.

        Salgın nedeniyle eşiyle memleketleri Hanönü'ne döndüklerini belirten Kayacan, şöyle konuştu:

        "İstanbul'da bu işi yaparken, kullandığım malzemeleri satın alıyordum. Buraya geldikten sonra doğada her şeyin olduğunu gördüğümüz için gittikçe doğadan ağaç parçaları, çiçekler topladık. En büyük destekçim eşim Sadık Kayacan oldu. Denizden deniz kabukları topladık. Doğayı sevdiğimiz için, farklılık olsun diye ve doğanın bize verdiği binbir renk ve çiçekleri ortaya çıkarmak için böyle bir şeye kalkıştık."

        Epoksi reçine yöntemiyle hediyelik ürünler yaptığını anlatan Kayacan,"Yaptığımız ürünleri burada vatandaşlar alıyor. İlçemizdeki kadın kooperatifi üzerinden, internet üzerinden satışlarımızı yapıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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