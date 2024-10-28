Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi

Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kastamonu Vali Yardımcısı Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.