Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

Törene Belediye Başkanı Nejdet Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Kazancı ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilere yönelik 800 metrelik Cumhuriyet koşusu düzenlenen törende Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi yapıldı.

Hanönü Stadyumu'nda gerçekleşen programa Kaymakam Abdulmelih Orhan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene Kaymakam Fatma Bilgin ve Belediye Başkanı Cem Çınar ile vatandaşlar katıldı.

Şenpazar Spor Salonu'nda düzenlenen programda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri şiirler okudu, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Öğrencilerin sunduğu oratoryo gösterileri ve şiirlerle devam eden programda müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Kaymakam Erkan Şahin konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar, Hanönü ve Cide ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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