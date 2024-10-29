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        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar, Hanönü ve Cide ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:46
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        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
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        Kastamonu'nun Tosya, İhsangazi, Şenpazar, Hanönü ve Cide ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tosya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Kaymakam Vekili Aydın Ergün, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törene katılanların bayramlarını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Protokol üyeleri tarafından yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni düzenlendi.

        - İhsangazi

        İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin Kaymakam Erkan Şahin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin sunduğu oratoryo gösterileri ve şiirlerle devam eden programda müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Şenpazar

        Şenpazar Spor Salonu'nda düzenlenen programda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri şiirler okudu, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

        Törene Kaymakam Fatma Bilgin ve Belediye Başkanı Cem Çınar ile vatandaşlar katıldı.

        - Hanönü

        Hanönü Stadyumu'nda gerçekleşen programa Kaymakam Abdulmelih Orhan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilere yönelik 800 metrelik Cumhuriyet koşusu düzenlenen törende Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi yapıldı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Tören geçişi ile program sona erdi.

        - Cide

        Kaymakam Murat Güneş'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, İlçe Stadyumu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

        Kutlamalarda çeşitli etkinlikler ve gösteriler sergilendi.

        Törene Belediye Başkanı Nejdet Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Kazancı ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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