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        Türk Kızılay gönüllüleri kan damlacığı örgüsü ile kan bağışına dikkat çekmek istiyor

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından kan bağışına dikkati çekmek amacıyla kan damlacığı örgüsü şeklinde anahtarlık yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:43
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        Türk Kızılay gönüllüleri kan damlacığı örgüsü ile kan bağışına dikkat çekmek istiyor
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        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından kan bağışına dikkati çekmek amacıyla kan damlacığı örgüsü şeklinde anahtarlık yapıldı.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, kan damlacığı şeklinde anahtarlık ördü.

        Örülen anahtarlıklar, kan bağışında bulunanlara hediye edilecek.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, kan bağışının büyük önem taşıdığına işaret etti.

        Gönüllülerle kan damlacağı şeklinde anahtarlık ördüklerini anlatan Cabbar, "Kan bağışını artırmak, gönül almak, hatırlanmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak için yapıyoruz. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz." dedi.

        Cabbar, kampanyaya tüm kadınların destek vermesini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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