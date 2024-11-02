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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Kaymakam Güneş'e ziyaret

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, göreve başlayan Kaymakam Murat Güneş'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:25
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Kaymakam Güneş'e ziyaret
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        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, göreve başlayan Kaymakam Murat Güneş'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Veysel Gezergün, sportif eğitim uzmanı Öznur Gök Kaya, antrenör Hasan Ali Akmaz, destek personeli Sevda Aydın ve Ayşenur Ertan, büro personeli Şevki Gürkan Ergün ile gençlik lideri Demet Ata Çetinkaya yer aldı.

        Gezergün, Kaymakam Güneş'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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