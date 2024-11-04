Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.
Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan başkanlığında yapılan toplantıda ilçe ve köylerde yapılacak ve şu ana kadar yapılmış olan hizmetler görüşüldü.
Toplantıya, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.