Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan başkanlığında yapılan toplantıda ilçe ve köylerde yapılacak ve şu ana kadar yapılmış olan hizmetler görüşüldü.

Toplantıya, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.