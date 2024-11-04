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        Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:08
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        Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

        Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan başkanlığında yapılan toplantıda ilçe ve köylerde yapılacak ve şu ana kadar yapılmış olan hizmetler görüşüldü.

        Toplantıya, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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