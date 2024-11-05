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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:46
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Araç, İnebolu ve merkez ilçedeki operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonlarda S.Y.M, M.K, M.A.Ç, F.G, E.M. ve S.O. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. ve S.O, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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