Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Araç, İnebolu ve merkez ilçedeki operasyonlarda uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonlarda S.Y.M, M.K, M.A.Ç, F.G, E.M. ve S.O. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. ve S.O, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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