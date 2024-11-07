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        Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçların sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

        Ağaç varlığı ile öne çıkan Kastamonu, sonbaharı tüm renkleriyle yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:22
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        Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçların sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
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        Ağaç varlığı ile öne çıkan Kastamonu, sonbaharı tüm renkleriyle yaşıyor.

        Ilgaz ve Küre Dağları'nın yanı sıra şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar da sarı tonlara büründü.

        Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renkler kiremitli çatıların arasından uzayıp gidiyor.

        Dron ile görüntülenen sonbaharın renklerinin oluşturduğu manzara, kent sakinlerinin günlük koşuşturmalarına eşlik ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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