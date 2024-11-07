Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçların sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

Dron ile görüntülenen sonbaharın renklerinin oluşturduğu manzara, kent sakinlerinin günlük koşuşturmalarına eşlik ediyor.

Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renkler kiremitli çatıların arasından uzayıp gidiyor.

Ilgaz ve Küre Dağları'nın yanı sıra şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar da sarı tonlara büründü.

Ağaç varlığı ile öne çıkan Kastamonu, sonbaharı tüm renkleriyle yaşıyor.

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