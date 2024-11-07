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        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri paylaşıldı

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından cep telefonu ile kaydedilen karacaların görüntüsü paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:50
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        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri paylaşıldı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından cep telefonu ile kaydedilen karacaların görüntüsü paylaşıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, sonbaharın muhteşem renkleri arasında karşımıza çıkan güzellikler, karacalar" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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