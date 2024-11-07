Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri paylaşıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kaydedilen görüntüler, kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından cep telefonu ile kaydedilen karacaların görüntüsü paylaşıldı.

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