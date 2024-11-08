Küre Dağları'nda hazan renkleri hakim oldu

Küre Dağları'nın Kastamonu sınırında bulunan ormanları, sonbahar renklerine büründü.

Vadilerinden yamaçlarına, akarsularından kanyonlarına kadar sonbaharın her tonunu olanca güzelliğiyle taşıyan Küre Dağları, rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Küre Dağları'nın Pınarbaşı ilçesi bölümünde kalan bölümünde hazan renklerinin tamamını barındıran ormanlar, ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Pınarbaşı ilçesinde yaşan Cemile Çiftçi, AA muhabirine, Pınarbaşı ilçesi Muratbaşı köyü mevkisinde bulunduklarını belirterek "Valla Kanyonu'muz var burada. Sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri burası. Bölgede köknar, kayın, çam ve kavak ağaçları var. Renklerde kahverenginin her tonu var. Sonbahar burada en güzel şekilde resmediliyor." dedi.