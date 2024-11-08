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        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentin ekim ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:25
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        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentin ekim ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehrin huzur ve güveni için büyük gayretle çalıştığına dikkati çekti.

        Ekim ayında Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması kapsamında 721 bin 281 kişinin sorgulandığını aktaran Dallı, bunun neticesinde 1004 kişinin yakalandığını, 338 kişinin de tutuklandığını belirtti.

        Dallı, uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 1365 gram sentetik uyuşturucu, 687 sentetik ecza hapı, 21 kilo 860 gram da esrar ele geçirildiğini bildirdi.

        Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 22 operasyonda 73 zanlının yakalandığını ifade eden Dallı, denetimlerde 28 tabanca, 22 av tüfeği ve 13 kesici alete el konulduğunu aktardı.

        Dallı, kara yolu ve trafik güvenliği için de ekiplerin yoğun şekilde çalıştığına işaret ederek, kontrol edilen 69 bin 46 araçtan 364'ünün trafikten men edildiğini, 97 sürücü belgesinin geri alındığını kaydetti.

        Denetim ve operasyonları gerçekleştirilen güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Dallı, "Güvenlik güçlerimizin şehrimizin her noktasında suç ve suçlularla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceği unutulmamalıdır. Kastamonu'muzun huzuru, kıymetli hemşehrilerimizin güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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