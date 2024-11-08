Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kentin ekim ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı.

Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şehrin huzur ve güveni için büyük gayretle çalıştığına dikkati çekti.

Ekim ayında Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması kapsamında 721 bin 281 kişinin sorgulandığını aktaran Dallı, bunun neticesinde 1004 kişinin yakalandığını, 338 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Dallı, uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 1365 gram sentetik uyuşturucu, 687 sentetik ecza hapı, 21 kilo 860 gram da esrar ele geçirildiğini bildirdi.