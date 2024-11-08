Cide ilçesinde şehit polis Ahmet Şahan anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Turnuva sonunda Belediye Başkan Vekili Ahmet Salcı, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Yolbulan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk tarafından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

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