Büyük Önder Atatürk Kastamonu'nun ilçelerinde anıldı

Programa Kaymakam Murat Güneş, Belediye Başkan Vekili Ahmet Salcı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu, müzik dinletisi yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerle devam eden programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Toplantı Salonu'nda devam eden programda Okul Müdürü Ufuk Yaman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Ardından Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hilal Köktürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tosya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Nuri Saçlı, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Takır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.