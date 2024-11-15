Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.
3 zanlı gözaltına alındı.
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