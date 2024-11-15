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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:45
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.

        3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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