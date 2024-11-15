Kastamonu'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu-İstanbul kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, S.B. (48) idaresindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet, Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı otomobile, bu araç da R.K'nin kullandığı 16 BJP 254 plakalı otomobile çarptı.

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