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        Kastamonu'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 19:52 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:37
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        Kastamonu'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kastamonu-İstanbul kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, S.B. (48) idaresindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet, Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı otomobile, bu araç da R.K'nin kullandığı 16 BJP 254 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada araçlarda bulunan G.C. ve Ş.İ. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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