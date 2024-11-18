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        AK Parti Tosya Kadın Kolları Kongresi yapıldı

        AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:48
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        AK Parti Tosya Kadın Kolları Kongresi yapıldı
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        AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi Tosya'ya büyük bir heyecanla geldiklerini söyledi.

        Buradaki birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun çok güzel bir örnek olduğunu belirten Ekmekçi, "AK Parti dünyanın en büyük kadın teşkilatına sahip bir parti. Bu nedenle bu kadar güçlü, bu nedenle 23 yıldır yürüyüşüne büyük bir güçle, azimle ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da, "Kadınlarımız bizim enerjisiyle, gücüyle ve inancıyla her zaman yanımızda olan, her zaman desteklerini gördüğümüz ve hissettiğimiz bir teşkilatın mensupları olarak bizlere güç vermiştir." diye konuştu.

        AK Parti Tosya Kadın Kolları Başkanı Sevgi Cınbar, teşkilat olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından, mevcut başkan Sevgi Cınbar, tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

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