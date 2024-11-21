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        Evlendikten sonra konteynerde yaşamayı tercih eden çift hayvancılığı bırakmıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, konteynerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Kurt çifti, zorlu şartlara karşı birlikte mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:04
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        Evlendikten sonra konteynerde yaşamayı tercih eden çift hayvancılığı bırakmıyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, konteynerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Kurt çifti, zorlu şartlara karşı birlikte mücadele ediyor.

        55 yaşındaki Güler Kurt, uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra 4 yıl önce Şenpazar ilçesindeki baba evine döndü. Bir arkadaşının aracılığıyla Hasan Kurt ile tanışan Güler Kurt, 3,5 yıl önce evlendi.

        Evlendikten sonra Pınarbaşı ilçesine bağlı Urva köyüne yerleşen çift, Hatip Mahallesi'ndeki boş bir araziye yerleştirdikleri konteynerin yan tarafını çadır ve bezlerle kapatarak ahıra dönüştürdü.

        Burada hayvancılık yapan Kurt çifti, zorluklara birlikte göğüs gererek geçimlerini sağlıyor.

        Güler Kurt, AA muhabirine, konteynerde eşi ve hayvanlarıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlattı.

        Tüm zorlukları eşiyle beraber göğüslediğini belirten Kurt, "Yeri geldi karanlıkta durduk, yeri geldi aç, susuz kaldık, çok sorunlar çektik. Konteynerin yanına çadırlardan derme çatma bir ahır yaptık, benim İstanbul'dan kalma birikimlerimle inek aldık." diye konuştu.

        Burada başka iş yapamayacaklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

        "Bu dağın başında başka iş yapamazsın, bu yaştan sonra da İstanbul'a gidemeyiz. Emeklilik de olmayınca mecbur bu işi yapacağız. Hayvanları çok seviyorum, onlar için burada duruyorum. İlçeye gitsem orada da masraf çok, burada en azından domates biber yetiştiriyorum, kışlığımı yapıyorum. Bu doğal ortamda hayvanlarımla ilgileniyorum."

        Hasan Kurt da eşinin çok çalışkan olduğunu ve tüm zorluklara rağmen mutlu bir hayat sürdüklerini vurgulayarak, tek eksiklerinin hayvanları için korunaklı bir ahır olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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